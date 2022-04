Amélie ROSIÈRE

Consciencieuse et appliquée, j’ai le goût du travail bien fait. J’aime le contact humain et pense que communiquer constitue la base d’une relation saine, durable et bénéfique.

Forte d’expériences qui m’ont appris à appréhender et gérer le stress, je sais garder la tête froide en toute situation.

Naturellement curieuse, je suis ouverte sur le monde qui m’entoure, appréciant les découvertes tant culturelles que d’ordres générales. Cette qualité m’a permis de développer une capacité d’adaptation et d’apprentissage rapide.

D’une formation de base comptable (Licence contrôle comptabilité audit), je me suis orientée vers les domaines financiers dont la diversité m’attire.



Mes compétences :

Banque

équitation

Finance

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Apple Mac

Adobe Indesign