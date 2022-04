Amelie ROUSSEAUX

Psychologue du Travail diplômée depuis 2010, j'ai eu des expériences professionnelles dans des domaines variés : orientation professionnelle, recrutement, évaluation, risques psycho sociaux.



Depuis peu, j'occupe un poste de Conseillère d'Orientation Psychologue. J'interviens auprès de tout public (tout âge, toute problématique scolaire, public en situation de handicap...) et particulièrement auprès des jeunes scolarisés (collège et lycée). Mes missions sont très diversifiées : entretiens individuels, animation de séances collectives, formation, évaluation... ce qui rend le poste très intéressant!



Ce poste me permet également de planifier mon activité et m'amène une grande souplesse pour gérer mon emploi du temps. C'est pourquoi si vous souhaitez me proposer des vacations ponctuelles ou régulières (maximum une journée par semaine), n'hésitez pas à me contacter! Je suis friante en particulier des problématiques liées à l'évaluation (outils psychométriques) et à l'animation de formations.



Merci de votre visite sur mon profil!



