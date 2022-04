Amélie SABAS

Filiale du Groupe Randstad France, créée il y a 15 ans, Expectra compte aujourd’hui 30 bureaux en France et plus de 300 consultants spécialisés. Ils conseillent et accompagnent les entreprises et les candidats dans la recherche de solutions adaptées à leurs situations.



Leader français du recrutement spécialisé, Expectra recrute à tous les niveaux d’expérience, du jeune diplômé au cadre dirigeant.



Expectra offre une expertise globale à travers ses divisions spécialisées : Ingénierie et Industrie, Comptabilité et Finance, Informatique et Télécoms, Ressources Humaines et Juridique, Commercial et Marketing, Banque et Assurance, Supply Chain, Assistanat, Audit, Conseil & Expertise, Digital, Communication, Immobilier, BTP, Construction, Luxe.



Si vous êtes à l'écoute du marché, en recherche d'emploi, vous pouvez me contacter via LinkedIn, Viadeo ou via l’adresse email suivante :



Amelie.sabas@expectra.fr



Mes compétences :

Rigueur

Ecoute

Organisation

Analyse stratégique