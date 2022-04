Mes compétences :

Gestion de Patrimoine Particuliers et Entreprises

Prospection et développement commercial

Maitrise des techniques de ventes

Maitrise du logiciel Big Expert

Aisance relationnelle et de communication

Qualité d'écoute et d'analyse

Evaluation et gestion du risque client

Maitrise de Pack Office

Certifiée AMF

Conseil

Assurance