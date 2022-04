Amélie SALVAT

Actuellement employée de la société CAPTB en prestation pour le Crédit Agricole Technologies, j'occupe le poste de Gestionnaire plateforme chèques. Ce poste consiste à la gestion d'opératrice de saisie, à la maintenance de scanners, et la production de chèques.

Je souhaiterais mettre à disposition ma curiosité, mes capacités d’adaptation, mes aptitudes à la communication, et au travail en groupe. Mes acquis professionnels dans le milieu de l’informatique m’ont également fait prendre conscience de la rigueur et de la méthodologie nécessaires à ce travail. D’un tempérament motivé et travailleur, j’espèrerais m’enrichir professionnellement en contribuant à un nouveau projet professionnel.



Je suis à la recherche d'un nouveau poste, dans le domaine de l'informatique, le conseil, la formation, l'audit, ...



Mes compétences :

Informatique

Rigoureuse

Systèmes d'Informations

