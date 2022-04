Amelie SEGRET

Conseillère en gestion de patrimoine auprès d’une banque d’affaire, je cherche, comme tout professionnel, à présenter mon activité, et ma société.

Contrairement aux idées reçues, la nécessité de gérer son patrimoine, n’est pas juste destinée aux personnes ayant des actifs financiers importants, ou de l’immobilier, et ne répond pas spécifiquement à une problématique fiscale.

Gérer son patrimoine, c’est le constituer, le consolider et le faire évoluer, selon des objectifs de vie (protéger sa famille, préparer sa retraite, sa succession, l’avenir de vos enfants…), l’évolution de sa famille, de sa vie active, sans oublier le contexte économique et politique. Dans une société changeante, aux lois de finances nombreuses, il n’est pas facile de définir quel placement d’actif répond à sa problématique

Aujourd’hui, avoir un conseiller financier permet d’être accompagné dans ces étapes, d’avoir des informations claires et précises, de profiter des opportunités économiques répondants à son objectif, d’avoir des conseils et un suivi régulier, et bien sur de dynamiser au mieux son patrimoine.

Tout cela est mon métier.

Forte de mes compétences, dynamique, et sérieuse, je reste à votre disposition pour une analyse patrimoniale précise, pouvant déboucher, ou non, sur une collaboration à long terme.



Mes compétences :

Gestion de patrimoine