Amélie SOUSSI

STRICHER, filiale du Groupe PETIT FORESTIER (leader européen de la location de matériel frigorifique), fondé en 1932 avait pour activité principale le déménagement et le transfert d'entreprises.



En 1976 STRICHER se spécialise dans la location de camions de déménagements. Aujourd'hui STRICHER propose 4 gammes de véhicules en location courte, moyenne et longue durée :



- Gamme Hygiène : Blanchisserie industrielle, location de linge, blanchisserie hospitalière...



- Gamme Sec : Transport d’œuvres d'art et de matériel de cinéma, organisation de réception, régie télévisuelle, messagerie, vente à domicile ou encore la vitrerie et la plomberie...



- Gamme Brasseurs : Distributeurs, distributeurs grossistes ou entrepositaires...



- Gamme Froid : Agroalimentaire, restauration, traiteurs, pharmaceutique...



Au-delà des compétences techniques indispensables à notre métier, ce qui démarque STRICHER de la concurrence, c'est "l'Esprit Service".

Cette approche managériale est l'empreinte de STRICHER : elle engage la responsabilité de chacun à tous les niveaux, réunit les équipes dans une action cohérente qui fait la différence et rendre visible la qualité du service proposé. "L'Esprit Service", c'est la garantie d'un professionnalisme éprouvé, un service maintenance et assistance entièrement assuré par les techniciens STRICHER.



