Amélie SWIATEK

Forte de trois années d’expérience professionnelle dans des organisations très différentes, j’ai été Chargée de Marketing et de Communication en France comme à l’international. A travers les missions que j’ai menées à bien, j’ai démontré ma forte capacité à travailler en autonomie alliée à un esprit d’équipe indispensable pour une efficacité maximale dans le déroulement des projets. Mon expérience londonienne m'a permis de développer mon expérience à l'international et de parfaire ma maîtrise de la langue anglaise.



Dynamique, ouverte et rigoureuse, j'ai le sens des responsabilités, le goût des initiatives et du travail en équipe. Je souhaiterais aujourd’hui mettre ma polyvalence au profit d’une structure dans laquelle je pourrai exploiter à la fois mon expérience en gestion de projet et mes compétences en Marketing et Communication.





Mes compétences :

Création d'outils promotionnels

Participation aux salons commerciaux

Rédaction et publication de journaux commerciaux

Alimentation du contenu des sites Internet

Organisation d'événements clients