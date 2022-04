Amelie TREVISAN

Je possède une solide expérience dans les domaines industriels et mécaniques dans des groupes internationaux reconnus pour leur expertise dans leurs domaines.

Autonome, rigoureuse avec un bon relationnel pour travailler en équipe et en transversal.

Je possède un esprit d'analyse et d'anticipation qui sont de véritables atouts dans la fonction achat.

Négociatrice dans l'âme, je suis reconnue pour ma capacité à convaincre.

Je suis en recherche active.



Mes compétences :

Analyse de la valeur

Transport international

Management de la qualité

Négociation achats

Gestion de projet

Pilotage de la performance

Autonomie

Achats techniques

Adaptabilité

Analyse de risque

Négociation contrats