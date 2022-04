Amélie TSCHUDI

En tant que directrice commerciale, mon travail s'articule principalement aujourd'hui autour de deux axes : la satisfaction client et l'atteinte de budgets ambitieux.



De l'analyse financière et commerciale au management des équipes, l'équilibre entre rigueur et plaisir constitue pour moi une source intarissable de réussite !



Mes compétences :

Négociation commerciale

Créativité et méthodologie

Esprit d'équipe

Développement commercial

Stratégie commerciale

Environnement

Gestion de projet

Formation

SAV

Business Intelligence

Leading change

Management and coaching

Problem solver