Amélie VIDAL

Conquérante et challengeuse, j’ai décidé de me recentrer sur ce qui me passionne depuis toujours. Le relationnel, la négociation commerciale, la conquête de nouveaux clients avec une approche de résultat mais aussi de qualité de service dans un objectif d’une fidélisation durable, en d’autres termes revenir au cœur du métier de commerciale



Mes compétences :

Négociation

Commerciale

Réseaux sociaux

Web

Management opérationnel

Management commercial