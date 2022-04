Amelle ISSA

Bonjour,

Je travaille en tant qu'attachée de recherche clinique et chef de projet au CHI de Créteil.

Le CHIC recrute actuellement un/une ARC pour un CCD de 6 mois renouvelable (projet sur 5 ans).

L'ARC travaillera sur une étude portant sur le dépistage du cancer du poumon

Missions principales: contacts des patients, suivi (questionnaires, etc), technicage de tubes

Sens de l'organisation et excellent relationnel pour ce poste à pourvoir pour août/septembre 2017

Si vous êtes intéressée, merci d'envoyer un message.

Cordialement



Mes compétences :

BPC

Recherche clinique