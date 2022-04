Amelle KARED

Juriste-fiscaliste dans le droit public et le droit privé des affaires, je m'intéresse particulièrement aux montages juridiques et financiers complexes en tant que consultant juridique au sein d'un établissement public local ayant pour missions le conseil juridique des collectivités adhérentes et la formation de leurs élus.



Mes compétences :

Droit

Droit public

Economie

juriste

Juriste Droit Public