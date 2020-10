Né le 5 février 1949 à Neuilly-sur-Seine, Christian Tremblay est diplômé de l'Institut d’Études Politiques de Paris. A côté d'une carrière administrative en 1972 à 1980 au Ministère des finances, puis, après sa scolarité à l'ENA, à la Mairie de Paris de 1982 à aujourd'hui, il est de 1975 à 1985, collaborateur de Michel Jobert, ancien secrétaire général de Élysées, ancien ministre des affaires étrangères de Georges Pompidou et ancien ministre du commerce extérieur de F. Mitterrand. En 2002, il soutient une thèse de doctorat en sciences de l'information au carrefour de trois disciplines, linguistique, informatique et droit. Il fonde en 2005 avec plusieurs partenaires l'Observatoire européen du plurilinguisme et organise avec ces derniers les 1ères Assises européennes du plurilinguisme à Paris les 24 et 25 novembre 2005. Suivront les 2e Assises à Berlin les 28 et 29 juin 2009 et les 3e Assises à Rome les 10-12 octobre 2012 à l’université La Sapienza. Les prochaines Assises auront lieu à Bruxelles les 18-20 mai 2016. Il dirige le site Internet et la Lettre électronique d'information de l'OEP. Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles, il est chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres et dans l'ordre des Palmes académiques.



