Amelle MANSOURI

Ma mission : valoriser l’image personnelle et professionnelle d’un particulier ou d’une entreprise tout en prenant en compte sa véritable personnalité, le contexte social et culturel et les valeurs qui lui sont propres. Du simple relooking au coaching d’entreprise je collabore avec ceux qui veulent gagner en confiance en eux et améliorer leur crédibilité. Mon rôle consiste à aider chacun à trouver son talent spécifique et à mieux influencer son environnement.



Cherchez vous, Soyez qui vous êtes et Devenez meilleur en partant de vous même !!!



J'aime ce métier car il provoque le développement positif.Mon parcours m’a conduit tout naturellement à vouloir exercer un métier qui est fait pour valoriser l’image personnelle et professionnelle d’un particulier ou d’une entreprise tout en prenant en compte sa véritable personnalité ainsi que le contexte social et culturel et les valeurs qui lui sont propres.

En tant que consultante en image et en communication, Je peux :

Animer des formations,

Contribuer à l’amélioration des fonctionnements des équipes d’une société,

Renforcer les compétences managériales

Changer les modes de communication interne et externe

Renforcer la communication par une amélioration de l'image





Mes compétences :

Commercial

Organisation du travail

Coaching scolaire

Conseil en image

Vente

Conception d'image, visuel

Développement personnel

Communication

Coaching

Relooking

Formation