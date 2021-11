Djamal HEMANA

Ingénieur des compétences / Consultant RH



Stratégie et Développement des Entreprises



- Management des compétences et de la performance

- Management et Sociologie des organisations

- Techniques commerciales (stratégie commerciale, segmentation et prospection commercial, gestion de portefeuilles clients, fidélisation, gestion de grands comptes, négociation et argumentaire ou Pitch commerciale)

- Communication / Démarche Marketing (technique d'expression, valorisation d'image, ADN, valeurs et culture d'entreprise)

- Sécurisation et traitement des circuits d'information

- Enquête et audit interne

- Etude de marché

- Analyse ou étude de milieux socioéconomique

- Analyse de besoins / Etude de Milieux / Analyse de risques / analyse d'impact

- Elaboration, Formalisation, mise en oeuvre et conduite de Projet (pilotage, suivi, planification, ingénierie financière, recherche de financement, actions correctives et réajustement, mise en place d'un réseau de partenaires, bilan et évaluation)

- Réponse aux appels d'offres et appel à projet

- Mise en place et contrôle d'un cahier des charges, pilotage de Projets ou Missions

- Analyse systémique et organisationnelle (repérage de failles, mesure d'écarts, prévision des risques, organisation ou réorganisation des services, procédures ou process)

- Développement des compétences des collaborateurs et managers

- Procédure et veille qualité (construction de critères et indicateurs, évaluation des bonnes pratiques, contrôle qualité)

- Démarche d'amélioration continue (DAC) ou démarche constante d'Amélioration

- Recherche et développement (outils, supports, formation-action, Harmonisation de bonnes pratiques)

- Etude de poste de travail (adaptation du poste, ergonomie, bonnes pratiques),

- Praxéologie

- Didactique professionnelle

- Analyse des conditions de travail (sécurité au travail, identification des risques psychosociaux)

- Construction et développement de réseaux professionnels

- Analyse et Prévention des risques professionnels

- Gestion des situations agressives et conflictuelles





Solutions RH



- Aide à la définition des profiles de Postes

- Conseil en emploi et recrutement (stratégie, méthodes et procédures de recrutement, outils de sélections, accompagnement dans les entretiens d'embauche)

- Accueil et intégration en entreprise (Tutorat),

- Entretien professionnel annuel (EPA), entretien de progrès ou managérial,

- Gestion de carrières,

- Gestion du développement de compétences et de la formation (bonnes pratiques professionnelles, veille qualité, coaching)

- Accompagnement et formation de Manager (formation au management opérationnel, coaching et développement personnel, méthodologie de travail et dévaluation)



Ingénierie de la Formation



- Ingénieur de la Formation et Ingénieur Pédagogique ((modalités, rythme, organisation de l'alternance, outils et supports)

- Conseil en formation continue (analyse de besoins, dispositifs existants)

- Accompagnement et tutorat

- Formation et animation datelier

- Formation de formateurs et de tuteurs (animation pédagogique, suivi de stagiaires ou apprenants )

- Mise en place de dispositif de formation (plan et programme de formation),

- Formation sur mesure (adaptées aux besoins des entreprises)

- Formation de terrains et formation action (sur poste de travail)

- Mise en place de critères et indicateurs dévaluation

- Evaluation des actions de formation (quantitative et qualitative)

- Bilan de compétences

- Validation des acquis d'expérience (VAE)

- Techniques d'entretien (diagnostic, d'exploration, d'explicitation, dévaluation, de recrutement)

- Procédure de validation et de certification (diplômes, titres professionnels, CQP, habilitations, Certification, labellisation)

- Commercialisation des formations (qualifiantes, certifiantes, professionnalisantes, remise à niveau, perfectionnement, approfondissement)

- Coaching universitaire (mémoire, rapport de stage, soutenance orale, recherche de problématiques ...)



Emploi, Education et Insertion professionnelle



Elaboration de Projet Professionnel

Portefeuille de compétences

Construction des outils de candidatures

Construction de réseaux professionnels

Techniques de recherche d'emploi (TRE)

Valoriser son image et Communication professionnelle (codes linguistiques et vestimentaires)

Marketing de Soi

Soft Skills

Communication non verbale

Analyse transactionnel

Coaching / développement personnel

Savoir se vendre et valoriser sa candidature

Préparation aux entretiens d'embauche (simulation/ mise en situation)

Utiliser les technologie d'information et de communication dans sa recherche d'Emploi (autonomie digitale)



Mes compétences :

Ressources humaines

Stratégie d'entreprise

Insertion professionnelle

Conseil RH

Formateur

Performance RH

Management

Ingénierie de formation

Conseil en communication

Performance management

Etudes RH

Analyse stratégique

Conduite d'entretien

Formation

Emploi et compétences

Communication

Conduite du changement

Insertion par le retour à l'emploi

Conduite de projet

Formation de formateurs

Développement personnel

Formation continue

Etude et Audit

Formation professionnelle

Étude de marché

Développement RH

Marketing

Consultant

Recrutement

Coaching

Conseil en organisation

Conseil aux entreprises

Management de la qualité

Conseil en recrutement

Analyse de postes de travail

Analyse de risques psycho-socio

RH

RSE

QVT