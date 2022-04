Issu d'un Master en Management des Ressources Humaines à l'IAE de Bordeaux, je me suis très rapidement intéressé au recrutement. Après un parcours fortement orienté dans ce sens, j'occupe actuellement un poste de Manager de Centres de Services



Créée en 1990, Umanis est le leader français en Data, Relation Client et Digital.

Conseil, ingénierie et infogérance (applicative & des infrastructures), c’est plus de 2000 passionnés de nouvelles technologies, 15 agences en France et un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros.

Umanis est particulièrement reconnue pour la qualité de son delivery et son avance technologique. Nos équipes interviennent selon différents modes :

- Prestations sur site

- Projets au forfait

- Ingénierie et infogérance industrialisées en centres de services



Les centres de services de Tours et Lyon (250 collaborateurs) accueillent les projets nationaux et locaux.



A votre disposition pour échanger sur les éventuelles opportunités au sein d'Umanis: aklu@umanis.com



