Je m'appelle Amer Ahmed je suis marocain, célibataire, âgé de 24 ans, titulaire d’un baccalauréat série sciences et technologies mécaniques et un diplôme de technicien supérieur [BTS] filière : PRODUCTIQUE MECANIQUE au centre de préparation de BTS au lycée mly Ismail à Meknès.

Je suis motivé, dynamique et j’aime beaucoup travailler en groupe pour apprendre plus d’informations.

Depuis 04 Mars 2014 : technicien Bureau des méthodes au sien de la Ste SOMASTEEL a Casablanca.

Du 20 novembre 2012 au 23 septembre : machiniste de production au sien de la société SSC TANGER groupe BAMESA à Tanger.

J’ai effectué 1 mois de stage au sein de L’établissement de maintenance industrielle à L’ONCF Meknès et 1 mois de stage au sein de (LCM) Meknès.





Mes compétences :

Maîtrise statistique des procédés

Gestion de projet

Hydraulique et pneumatique

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Maintenance industrielle

Catia

Management

Amélioration continue

Microsoft Office