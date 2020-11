Amine BEL HADJ SALAH

Je suis ingénieur en Instrumentation et Maintenance Industrielle diplômé de lInstitut National de Sciences Appliquées et de Technologies à Tunis.

Actuellement, joccupe les postes de Responsable Sécurité Industrielle au sein de Poulina Group Holding.

Fort de plus de onze ans d'expérience professionnelle dans les domaines de maintenance et de prévention des risques industriels et d'assurance des entreprises, je recherche aujourd'hui une nouvelle mission me permettant dentreprendre une carrière professionnelle dans laquelle je peux utiliser aussi bien mon savoir-faire technique en prévention et en risk management que mon expérience dans le domaine de la sûreté de fonctionnement, de la sécurité et de lassurance.



Mes compétences :

Assurance

Gestion du risque

Prévention des risques

Sécurité incendie

5S

Norme HSE

Risk Assessment

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Norme ISO 14001

Risk Analysis

OHSAS 18001

Sécurité machines

ISO 31000

Habilitation électrique

Certification NEBOSH - IGC

Diplôme Technique Européen en Sécurité Incendie - CNPP