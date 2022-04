Jennifer PACREAU

Groupama Loire Bretagne, c'est aujourd'hui plus de 2 200 collaborateurs, répartis dans 308 agences, qui défendent chaque jour notre place de première mutuelle d'assurance sur notre « territoire » : les 4 départements bretons, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire.



Afin de poursuivre notre développement, nous recrutons des personnes en relation directe avec la clientèle sur des postes de commerciaux sédentaires en agence, ou d'itinérants sur le terrain. De plus, nous recrutons des personnes sur d'autres métiers, notamment sur des postes en Back Office sur nos 6 sites de gestion ( Plérin (22), Landerneau (29), Rennes (35), Nantes (44), Beaucouzé (49) et Vannes (56) ).



Plus qu'un niveau d'études, ce qui nous intéresse avant tout, c'est votre potentiel ! Alors n'hésitez-plus, envoyez votre candidature et rencontrons-nous!



Pour postuler et retrouver nos offres, rendez-vous sur :







