Amine EZZRARAEE (EZZRARAE)

Je réside actuellement en France, A l'écoute de nouvelles opportunités je suis disponible immédiatement.



J'ai 2 ans d'expérience comme étant ingénieur consultant en système mécatronique au sein d'Altran, bureau d'études spécialisé dans le secteur automobile, prestataire chez le groupe PSA. Notre mission était basée sur la rédaction des spécifications techniques pour les organes d'éclairage extérieur et les calculateurs (intégration des fonctions d'ADAS), ainsi que la génération des messageries CAN-DIAG, et finalement la coordination avec les fournisseurs.



Jai passé mon PFE chez le grand constructeur automobile Renault Nissan avec l'équipe maintenance du département tôlerie.



Jusqu'à présent, j'ai cumulé une bonne expérience dans le secteur automobile en connaissant le processus de développement et de fabrication des véhicules.