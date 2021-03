Amir AYARI

Je suis un ingénieur en Optoélectronique signal et imagerie diplômé à la faculté des Sciences d'Angers en 2009, je suis actuellement au Master 2 compétence complémentaire en informatique. Ainsi, je cherche un stage 5 mois minimum de Mars au Juillet en qualité d'un développeur informatique afin de développer et mettre en pratique mes diverses connaissances techniques et théoriques.



Ma formation résolument tournée vers et la programmation des sites web et objets m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires à la conception et au développement de projets. De plus, ayant une expérience de quatre mois dans une unité de recherche et la programmation. Enfin, J'ai notamment acquis une parfaite maîtrise en programmation JAVA / J2EE, PHP, HTML, javascript, CSS et mysql.



Mes expériences qui m'ont beaucoup apporté sur le plan humain m'ont donné le goût du travail en équipe. Motivé, rigoureux et polyvalent