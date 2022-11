Amir AYARI

Je souhaite intégrer une équipe performante telle que me donnerait l’occasion de vous démontrer l’étendue de mes compétences dans l'administration d'un un système serveur open source (Linux) et la supervision réseau informatique à partir d'un système libre. Ainsi, la mise en place gestion des stratégies de groupe d'un parc informatique.





Mes compétences :

Administration Windows Serveur 2008R2

DHCP, DNS,Active Directory

GPO (Gestion des stratégies de groupe)

Administration Linux DHCP, DNS

Windows 7 Pro

supervision réseau avec shinken

Administration Cisco

Routage : ACL-VLAN Réseau

Squid3 et Forefront

Vmware Workstation