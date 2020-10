Ammie ROUELLE

Ingénieur en énergétique et environnement, j'ai une expérience reconnue auprès des collectivités locales en ce qui concerne l'élaboration et l'accompagnement de politiques publiques liées au climat, à l'air et à l'énergie, et plus particulièrement sur la rénovation énergétique des logements et la thermique du bâtiment. J'ai ainsi développé de solides compétences en animation et coordination de projet, animation de réseau et développement de dynamiques territoriales ainsi qu'en animation de concertation locale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Modélisation

Veille technologique

Bâtiment basse consommation

Bilan carbone

Synthèse rédactionnelle

Veille réglementaire

Thermique du bâtiment

Concertation

Responsabilité sociétale des entreprises

Benchmarking

Animation d'ateliers

Energies renouvelables

Energie