Amra AJANOVIC

J'ai une expérience de plus de 18 ans dans un grand groupe international dans lequel j'ai exercé des missions d'assistante administrative dans diverses directions.



Je maîtrise les techniques de secrétariat classique : accueil téléphonique et physique, gestion des agendas, organisation des réunions et des déplacements, gestion du courrier, commandes de fournitures... Je gère aussi les absences du personnel et je fais le rapprochement des factures. Enfin, j'assure l'interface avec les autres directions du groupe.

J'ai une expérience significative dans la gestion et le suivi des dossiers (constitution des dossiers, mise à jour et archivage, commande du matériel informatique...) au sein d'une direction informatique.



Afin d'enrichir mon parcours, je me suis formée à la paie et à la comptabilité (logiciels SAGE et CIEL).



Aujourd’hui, forte de mes compétences diverses, je souhaite apporter mon expérience, mon dynamisme, ma rigueur mais également mon engagement et mes qualités relationnelles à une nouvelle entreprise.



Mes compétences :

Ecoute

Organisation professionnelle

Aisance relationelle

Adaptation

Dynamique

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion du stress

Travail d'équipe

Assistance administrative

Rigueur