An-Chloé DANG

La Qualité et l'amélioration continue étant pour moi un état d'esprit et une ligne de conduite, j'ai choisi de me ré-orienter afin d'exercer le métier d'Inspecteur Qualité Structure Avion.

Extrêmement motivée par mon projet de reconversion professionnelle, j'ai cessé mon activité d'orthoptiste en exercice libéral en 2013 et j'ai intégré la formation "Contrôle Qualité Structure Avion" (centre AFPA Balma).

J'exerce depuis décembre 2013 le métier d'Inspecteur Qualité méca/structure en FAL A320, au poste 40 (jonction voilures/fuselage) : un poste où je suis heureuse de travailler, et ravie de relever les défis qui se présentent.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Adobe Photoshop