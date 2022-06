Anais CLERCIN

Je possède une très grande facilité dadaptation, en effet mon dernier poste au sein de l'URSSAF du Pas-de-Calais en tant que conseillère en association m'a appris beaucoup de choses. désireuse d'apprendre et de me perfectionner, je suis disponible pour apporter une nouvelle expérience professionnelle.



Mes compétences :

Mise sous pli

Informer et renseigner le public

Gestion d'un logiciel de réservation

Rédaction de note

Publipostage

Réception, tri et distribution du courrier

Accueil

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel