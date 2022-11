Après avoir acquis un certain nombre d'experience suite à des missions en cdd ou missions interim, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste en cdi dans le domaine du controle/analyses.

Je me décrirais comme étant une personne calme, rigoureuse, sérieuse et réfléchie.



Mes compétences :

Gestion de comptabilité

Gestion de production

HACCP

Iso 9001

Iso 14001

Gestion des stocks