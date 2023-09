Anas ANAS (SIWAR)

Consultant IT avec 15 ans d'expérience, Je suis à l'écoute des opportunités en free lance, expérimenté dans la conduite de projets, la prestation de services, la gestion de la relation client, et la coordination des équipes ainsi que les cellules de crise. De plus, je possède des connaissances en systèmes d'exploitation, de certains langages de programmation et une connaissances en architecture logiciels sur une infrastructure Data center et cloud.