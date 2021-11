André DEBAISIEUX

Président de l'association "Idoine association" elle représente les formateurs indépendants de la région Toulousaine.

Auteur du livre " Analyse & gestion de projet Web" (2015)

Auteur du livre "Référencez votre site Joomla 3 & supérieur dans Google Bing et Yahoo: Version 2018"

Formateur - Consultant indépendant certifié CQP

Certification région Occitanie (2018/2020)

Siret : 349724997 00037 Ape : 8559A

N° déclaration prestataire de formation : 73310522231



PRIX ET RECOMPENSES



Mention spéciale dans la catégorie Talent de l'innovation technique et technologique 2008

Net d'or 2000 pour le site "Cyber bébé"

Net d'or 2001 pour le site "Patrouille de France"



DIPLÔMES

BTS informatique Niveau III bac + 2

Concepteur Réalisateur multimédia et Internet - niveau II bac + 4

Certification CQP FC/20160403

Certification Google Digital

Certification qualité Par la Région Occitanie (2018/2020)



Mes compétences :

Fireworks

Virtuemart

Google

Édition

Wordpress

Réseaux sociaux

Référencement web

Formateur consultant

Conférence Impression 3D

Joomla 1.5 /.25 / 3.0