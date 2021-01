André FAERBER

Chef de projet senior expérimenté dans le domaine de la gestion PME/PMI, je suis à la retraite maintenant



Certifié ITIL v3 Foundation et SOA Offres et accords de service



Expert sur bases de données multivaluées Pick / D3 / Universe / Raining Data / Tiger Logic / Rocket Software en environnement Windows/Linux



MISSIONS et RÉALISATIONS



-Interfaçage d'un WMS (Warehouse Management System) avec un ERP d'entreprise



- Interfaçage et pilotage de tours de stockage MODULA dans le cadre d'un déménagement de centre logistique (4000 lignes / jour)



- Automatisation des process d'achats fournisseurs , déclenchement automatique des demandes d'approvisionnement fournisseurs en fonctions des dossiers clients, filtrage multi-critères, aiguillage sur différents centres logistiques, dispatch sur agences...



- Pilotage et mise en œuvre de la réorganisation des infrastructures informatiques dans le cadre dun chantier de modifications et création de nouveaux locaux, sans interruptions de services (BTP, 250 salariés, durée du chantier 10 mois, déménagements 'en temps réel')



- Réorganisation de la gestion des devis, des achats et approvisionnements des chantiers

- Gains de temps réalisés par lautomatisation des demandes de prix et des commandes, envoi des documents directement par fax et mail, traitement des reliquats automatisés, intégration des catalogues fournisseurs en direct. (Electricité industrielle, 120 salariés, 1 million de références articles)



- Conduite et réalisation opérationnelle dune gestion de SA dHLM

- gestion des loyers et charges (1290 logements)

- informatisation de la gestion du patrimoine, inventaire détaillé sur base des archives



- Analyse, et assistance à la phase de transition dun projet de réorganisation et implantation dune application Métier (entreprise du BTP, 250 salariés)



- Analyse et développement gestion analytique des chantiers, gestion du parc des engins et matériels, gestion entretien réparations (garage)



- Responsable du système d'information de 14 concessionnaires automobile dans l'Est de la France

(Renault / RVI / Mercedes / Jaguar)



- Gestion des compositions/prix de revient (industrie textile, broderies, galons)



- Conception et développement d'un ERP de gestion Négoce / Distribution (NEDICS), logiciels de comptabilité (COMPTICS), paie et gestion du personnel (PGPICS)



- Projet de migration des applicatifs sur matériel BULL : planification, mise en place des procédures de conversion des logiciels, gestion des phases de tests et mise en exploitation (Branche textile, mission de 16 mois)



- Mise en œuvre et maintenance / paramétrage de logiciels de paie gestion du personnel



Mes compétences :

Informatique de gestion

Mise en oeuvre et gestion de projet

Analyse fonctionnelle

Sauvegarde et migrations

Infrastructures / TCP/IP

Rocket Software, Tiger Logic,RainingData,Pick,D3

ITIL v3 RCV SOA

U2 UNIVERSE UNIDATA SGDB TRIDIMENTIONNELLE