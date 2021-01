André GUERY

Notre entreprise :

SNC LAVALIN, devenu EDEIS fin décembre 2016, acteur majeur de lingénierie et de la construction.

Ma fonction : En tant que Chef de Projets depuis 2006, ma fonction sest étendue à la prise en charge des services VRD, travaux et économie, puis a évolué vers celle de Directeur de Projets, en 2016.

Mon poste actuel au sein de lagence sarticule autour de 3 grands axes :

- La direction de projets majeurs

- La prise en charge doffres technico-financières de lagence

- Le pilotage et le suivi de projets et concours significatifs

Cette fonction ainsi que celle, antérieure, de Chef de Projets, mont permis de prendre en charge des projets en Marchés publics et privés pour des montants de travaux compris entre 3 et 50M€

En Marché public : Restructuration du dépôt de bus LESCURE (33), Gare Maritime de Sète (34), Centre Hospitalier de Thuir (66), complexe aquatique de Pau (64), centre aquatique de Mazamet (81), restructuration et extension du collège E.Gabard (64), bâtiment logistique et de stockage à Montpellier (34), Thermes de Luchon (31), Maison de santé (32)...

En Marchés privés : Bâtiment dintégration à lhorizontal des propulseurs dAriane 6 pour le compte du CNES (Guyane), Bâtiment de Maintenance aéroport Toulouse Blagnac (31), cinéma ABC (31), centrale solaire thermodynamique de Llo (66), restructuration aéroport Toulouse Francazal (31).



Je suis également intervenu dans le cadre de concours, d'offres et de développement de l'activité sur des projets

pouvant atteindre 50M€ : Musée romanique de Narbonne, Pôle océanographique d'Arcachon, pôle chimie Balard à Montpellier, Aménagement du port de Bordeaux, extensions des halls A et D de laéroport de Toulouse, etc



Mes compétences :

Gestion de projet

Maitrise d'œuvre

Bâtiment