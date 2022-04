Andre HARDY

Exploiter, mettre à profit mes connaissances et mon expertise,relever des défis complexes en informatique.



Mes objectifs en tant qu`expert technicien consisteraient a effectuer la réparation, l`installation et l`entretien du matériel informatique et des équipments des clients. Je serai aussi responsable d`offrir un excellent service clients et de m`assurer du bon fonctionnement des équipements