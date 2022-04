André HATTON

Après 2 années dans le développement web j'ai pu intégrer une équipe de développeur mobile.



J'ai alors eu l'occasion d'utiliser divers langages et outils de développement tel que Unity 2d, cocos2d-x, xcode (objective-c principalement et un peu de swift) ainsi qu'android studio (java et kotlin).



Mes compétences et préférences vont plutôt sur du développement android natif avec notamment l'apprentissage récent de kotlin (que j'ai pu utilisé sur l'un de mes projets professionnel).



Mes compétences :

Android

Iphone

Redmine

Php/mysql

Java

Postgresql

Latex

Unix

Mobile

Ruby on rails

Unity

Bash

Debian

Kotlin

C++

Cocos2d-x