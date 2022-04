André HUYNH

16 ans d’expérience en technologie de l’information TI. Expérience dans les domaines bancaires, aéronautiques et ressources humaines.



Expertise démontrée en gestion de projets, en gestion des transitions opérationnelles, en analyse d'affaire et en assurance qualité dans les technologies : Web informationnel, Ressources humaines (RH), systèmes de gestion des produits techniques (SGDT/PLM), gestion électronique des documents (GED) et intelligence d’affaire (BI).



Solide aptitude dans la gestion de temps avec la capacité de mener plusieurs projets à la fois.

Leadership, esprit d’initiative, optimisme, goût du challenge, sens du travail en équipe, excellent mobilisateur (team builder) et communicateur, attitude positive, esprit d’analyse et de synthèse.



Préparation à la certification PMP en cours.



Langues : Français, Anglais, Vietnamien.

Disponible pour les déplacements ponctuels.



Mes compétences :

AMOA

AMOA MOA

Chef de projet

Consultant PLM

Maintenance

Maintenance applicative

Maîtrise ouvrage

MatrixOne

MOA

Mobile

PDM

PLM

PMP

Qtp

Quick Test Pro

SIGAL

SIRH

Test

Tierce Maintenance

Tierce Maintenance Applicative

TMA

PMO