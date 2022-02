André ISINGER

Entre autres, j’ai créé un logiciel de gestion, incluant un calcul de dimensionnement thermique recherchant automatiquement le générateur le mieux adapté avec ces performances. Dernier né, un système novateur anti-gaspi, permettant d’avoir très rapidement de l’eau chaude au robinet. Plus économique et plus simple à installer que la circulation en boucle. Il améliore le confort d’utilisation, et peut faire économiser quelques dizaines de m3 d’eau par an. Pour en savoir + > > > Array



Mes compétences :

Pompe à chaleur

Chauffagiste