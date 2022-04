André JUNGLING

Ingénieur INSA LYON Génie électrique ( 1993)



- 1994- 1999 formateur de techniciens SAV

Activité de formation et de support au niveau européen.



- 1999- 2001 Technico-commercial pour RICOH France à la Division des Marchés Stratégiques ( Administrations & Fortune 500)

- 2001- 2008 Technico-commercial pour RICOH France sur la région Haute-Normandie.



Ces 2 postes de Technico-commercial sont centrés sur le complément et l'analyse technique nécessaires à la force de vente pour élaborer et vendre un projet de solution logicielle.



- depuis 2008 Support National Production Printing au sein de Ricoh France.

Expertise technique des problématiques de gestion de production documentaire haut volume.



Mes compétences :

Reprographie