André KANG

Bonjour,



Je suis consultant technico-fonctionnel sur la BI SAP (BW, BIIP et HANA) depuis 2006.



Durant ma carrière j’ai travaillé sur différents types de mission. J’ai participé à de nombreux projets de mise en place d’applications décisionnelles. J’ai intégré des équipes de support et maintenance. J’ai également effectué des missions d’audit technique d’application BI, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’amélioration de la performance.



Je suis certifié HANA depuis mars 2016 et je souhaite acquérir plus d'expérience dans ce domaine.



Ces expériences m’ont permis d’acquérir les compétences techniques et les connaissances fonctionnelles.



Compétences techniques

- SAP BW 7.3 / BI 7 / BW 3.5

- Suite BEx (Business Explorer)

- BI-IP (Integrated planning), FOX

- Programmation ABAP, Webdynpro, BSP

- Visual Composer

- Portail Netweaver

- Autorisations



Connaissances fonctionnelles

Connaissances pointues

- Décisionnel

- Processus budgétaires

Fortes connaissances

- Contrôle de gestion (CO)

- Comptabilité (FI) : générale, clients et fournisseurs

- Achats (MM)

Bonnes connaissances

- Ventes (SD)

- Production (PP) : Gammes, nomenclatures, calcul des coûts de revient

- Immobilisations (FI-AA)



Niveaux d’intervention

- Animation d’ateliers de recueil des processus fonctionnels et des besoins

- Rédaction de spécifications fonctionnelles

- Conception de l’architecture technique décisionnelle

- Réalisation BW et BI-IP

- Rédaction des scénarios de test

- Assistance à la recette utilisateur

- Mise en production

- Suivi de l’exploitation applicative

- Réalisation de chiffrages et de plannings



Mes compétences :

ABAP

SAP Business Information Warehouse

SAP Business Intelligence

SAP HANA