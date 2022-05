Sabrina BERRIMA

RESUME DES COMPETENCES



Responsable de l’évolution et du bon fonctionnement des applications de mon domaine

Capable de rechercher en permanence la meilleure performance (qualité, coûts, délais, …) afin de maximiser la valeur apportée au business.

Change Management :

Capacité à faire adhérer les équipes opérationnelles aux projets de migration

Accompagnement et formations des utilisateurs sur les nouveaux outils européens

Autonomie d’organisation dans le respect des directives de la hiérarchie, des normes et méthodes de la direction opérationnelle