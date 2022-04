Jonathan SABY

Chef de projet/Expert BI et EPM, ayant 8 ans d’expérience professionnelle et un an et demi d’expérience professionnelle en tant que contrôleur de gestion.

Expert en conception, modélisation, développement et gestion de projet en méthode Agile ou Classique.

Excellente expertise technique sur les outils SAP BW Netweaver, SAP BI-IP, SAP BI4, SAP Business Object, SAP BPC et IBM Cognos TM1.



Mes compétences :

Arts

Contrôle de gestion

Finance

SAP

Sap bw

Informatique

IP