Andre KERVEADOU

Mon parcours professionnel est riche de toutes les facettes de l'entreprise.

De formation financière, j'ai occupé la fonction de DAF. Intéressé par l'organisation, les projets et le management des équipes, je me suis orienté vers la direction de sites industriels puis la Direction Générale.

La situation de l'entreprise doit être appréhendée dans sa globalité et dans le détail de ses actions. Pour cela, en m'appuyant sur le Lean Mangement, il a toujours été essentiel pour moi, de développer le sens de l'observation et de l'analyse sans jamais perdre de vue l'intérêt de l'entreprise et des hommes.

Cette méthodologie rigoureuse m'a toujours aidé à améliorer de façon durable la situation des entreprises dans lesquelles je suis intervenu.

Aujourd'hui j'apporte mon expertise à la société Loy - fabricant de bâtiments à ossature bois. En tant que responsable financier, j'ai mis en place un nouveau système d'informations du devis au bilan de chantier. En tant que Président du Conseil d'Administration je me concentre sur la stratégie à moyen terme et l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion financière et prévisionnelle

Organisation des entreprises

Management de transition

Amélioration Profits et Marge

Gestion

Rigueur

Coaching

Management

Trésorerie

Organisation

Communication