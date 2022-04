André LE MOUSTARDER

2008 – 2015



Réalisation du reportage : SCOP Tri Martolod : soif de solidarité



Co réalisation du documentaire : Sur le chemin de la route (cirque Galapiat)



Co-réalisation du documentaire : L'excision, à quand l'abandon



Réalisation du docu fiction Traces (l(histoire du quartier du Bois du Château à Lorient (56) vu par ses habitants)



Réalisation de 10 courts métrages en partenariat avec l'école du Sacré Cœur à Lorient,

projetés au Cinéville de Lorient.



Co-réalisation du documentaire L’appétit vient en militant



Montage de documentaires : Rencontres Yddish-occitanes ; Le Pardon Islamo-Chrétien

des Sept Saints ; Tunisie,Liberté



Co-écriture d’un documentaire avec Clotilde Aksin, L’appétit vient en militant



Réalisation de courts métrages : Kouign Pod, Petra oe ? ; J’ai rêvé de mon quartier

(en partenariat avec la Ville de Lorient et Passeurs d’Images) ; Oser (en partenariat avec

le collège Marcel Pagnol de Plouay)



Réalisation de documentaires : Le pardon des chevaux (Quistinic – 56)

Profession : paysans durables (Prix du public, festival Ciné'thique -35- 2013)



Co-réalisation d’un court métrage avec Martine Dupé (comédienne et metteur en scène) :

La flac est dans la baie



Réalisation de clips publicitaires pour les cinémas LE CELTIC, LE CLUB LOCMINE (56),

LE CLUB CHALLANS (85)





Mes compétences :

Maîtrise du montage vidéo

Maîtrise de la prise de vue numérique