André LOMUSCIO

3 AILES a été créée en 1993 avec une idée simple :

la publicité ne sert pas à faire vendre mais à faire acheter.



Faire acheter c’est donner au consommateur toutes les raisons objectives ou que lui juge objectives d’acheter prioritairement votre produit plus que celui du voisin.



L’agence va donc créer toute une palette d’outils pour permettre à la marque de générer des messages qui seront interprétés comme autant de signes de confiance. L’ensemble favorise un nouveau type de relations construit sur la proximité et la confiance.

- Le résultat tangible : l’établissement de relations de proximité destinées à faciliter le vouloir d’achat.



Mais qui sommes-nous pour dire ça ?

- Une agence indépendante à taille humaine !

- Une agence qui dès le début a créé une façon unique de travailler en s’appuyant sur un réseau de compétences réunies par projet et mobilisables du jour au lendemain : réflexion stratégique, réflexion créative, multimédia, rédaction, direction artistique, RP, promotion, études, édition, marketing, graphisme, imprimerie, journalistes …

- Une agence créée avec la conviction que les grosses structures ne veulent et ne savent pas répondre aux questions précises que posent les annonceurs en termes d’écoute, de qualité créative, d’accompagnement au quotidien, de transparence financière.



Nous allons dans les détails.

Le créateur du Bauhaus disait que Dieu est dans les détails. C’est plus que jamais vrai. Aujourd’hui traiter un problème de communication exige de nous l’effort quotidien de regarder le détail, de le prendre en compte.

Dans l’ensemble de nos travaux, nous soignons tous les détails.

Les plus petites actions face à un réseau de distribution ou à une force de vente méritent d’être faites avec soin et talent. Trop de communications achoppent aujourd’hui parce que le détail mal traité « se révèle tueur ».



Surtout pas de snobisme.

L’ensemble de nos travaux définit notre périmètre d’intervention : le plus large possible. Nous ne faisons pas de différences entre une petite et une grande chose, entre un grand client et un petit client, entre une campagne et une brochure. Chaque acte de communication coûte de l’argent et mérite de ce fait la plus grande des attentions. Dans nos travaux, vous ne trouverez jamais de choses plus importantes que d’autres. Elles sont toutes traitées avec la même vigilance et la même envie de répondre avec efficacité et talent aux questions posées.



Un mode de relations construit sur le sens du client.

Agence à taille humaine cela veut dire qu’il y a dialogue permanent entre nous et nos clients. Sans nous gargariser des mots « à vos côtés », « partenaires » nous affirmons et nos clients peuvent en témoigner, l’agence sait toujours se montrer disponible et ne compte pas son temps.



Mes compétences :

Communication

Web

Anticipation