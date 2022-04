André-Lou BERCOT

Aujourd’hui, mes expériences dans le domaine du numérique, associées à mes études en marketing, m’incitent à me tourner vers les agences digitales. Mon enthousiasme et ma rigueur, renforcés par mon envie constante d’apprendre, me permettront, j’en suis sûr, de mener à bien les projets complexes qui me seront confiés. De plus, j’ai plaisir à mettre à profit ma curiosité, notamment dans l’adoption de nouveaux outils, afin de répondre aux objectifs fixés.

Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Access

Mac OS X

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

SPAD

Customer Relationship Management