Andre-Louis LECAILLE

Entré à GMF Vie en 1995, je suis aujourd'hui responsable du Département Soutien Distribution Réseau depuis 2009, département gérant 3 activités pour le compte du Réseau GMF (350 agences en France), en ce qui concerne la distribution de produits Vie : Méthodes & Outils Commerciaux (fournisseurs de tous les supports de vente et d'aide à la vente utilisés par le Réseau GMF), Animation & Formation (formation des forces de vente et organisation d'événements Vie), Pilotage & Projets (suivi de la production commerciale et qualité, gestion de projets).

Précédemment, pendant 8 ans, j'ai occupé la fonction de Responsable Prospection VAD, encadrant une équipe de Chefs de Produits en charge d'actions de recrutement de nouveaux clients, associant les différents média de la RAD : mailing, asile, annonces presse, emailings, minisites internet,...et exploitant les différents canaux de recrutement de nouveaux clients : souscription à distance (courrier), en ligne, création de trafic en agence GMF.

Dans ce contexte, j'ai notamment piloté la mise en place d'une solution d'adhésion en ligne, avec signature électronique dématérialisée, pour des contrats d'assurance décés et d'assurance vie en euros.

De 1997 à 2001, j'ai assuré la responsabilité de Chef de Marché sur le segment de clientèle des "matures", âgés de 40 à 55 ans. Ce service avait pour objectif la mise en oeuvre d'actions de recrutement de nouveaux clients et de fidélisation du portefeuille de clients "matures".

Ma première fonction au sein de GMF Vie était Chef de Produit VAD, gérant de nombreuses actions VAD (mailing, annonce dans des supports internes au Groupe GMF, asiles courrier,...) sur l'ensemble des gammes de produits Vie distribués par GMF Vie.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Commercial

Développement commercial

Encadrement

Fidélisation

Management

Marketing

Marketing de réseau

Marketing on line

Marketing relationnel

Prévoyance

Recrutement

Relationnel

Services financiers

Vente

Vente à distance