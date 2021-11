Marie-Hélène DORN HAYOT

Après une expérience de 8 ans en tant que chef de projet marketing direct dans le secteur des Assurances, puis Responsable communication et collecte de fonds dans une association à vocation sociale, je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles à la Guadeloupe dans le domaine Marketing/Communication.



Rigoureuse, organisée, ayant le goût de l'analyse et du travail en équipe, passionnée par le marketing et ses enjeux, engagée dans l'atteinte de mes objectifs, je propose de mettre mes compétences au service d'une entreprise ou d'une organisation dynamique aux valeurs humanistes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Rédaction de brief créatif

Définition de plan d'actions marketing

Rédaction de cahier des charges

Gestion de budget

Marketing direct et relationnel

Création et contenu d'un site Web

Suivi/analyse et bilan d'une action marketing

Marketing opérationnel

Vente à distance

Assurance

Marketing relationnel

Marketing direct

Levée de fonds

Evénementiel

Communication événementielle

Communication externe

Communication