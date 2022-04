Andre MANDAR

Réseaux

Implémentation, gestion, administration, optimisation et maintenance :

-DNS, DHCP, TCP/IP, VPN, Wins, DFS, LAN,WAN, WIFI

-Routage et accès à distance, gestion des disques, du stockage des données

-Tolérance de panne (raid logiciels 0 et 5), gestion de la récupération en cas d’urgence,

-Exchange 2000, Sécurité réseaux Implémentation Ipsec, Internet Sécurité et Accélération serveur 2000

Implémentation, administration et maintenance d’une infrastructure de réseau Active Directory



Bureautique

-Word, Excel, Dbase, Acces



Systèmes d'exploitations

-DOS, Windows 9X, NT, XP (pro), Windows 2000 Pro et serveur, Linux, le Shell Bash, editeur VI