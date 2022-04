Andre MARTI

L’ergonomie permet de comprendre le comportement humain en situation pour adapter les moyens utilisés, les outils et l'environnement. Je peux ainsi intervenir dans différents domaines, et plus spécifiquement :



La SANTE

- Diagnostic des éléments qui favorisent ou pénalisent les conditions de travail, la santé, la sécurité ou l’efficacité.

- Conseil en Prévention des Risques : Aide à l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). Formation à la prévention des risques (à partir du diagnostic de la situation et en adéquation avec les besoins du poste de travail). Accompagnement à la mise en œuvre de la réduction de la pénibilité au travail.



La PERFORMANCE

Diagnostic des éléments qui favorisent ou pénalisent la productivité, la performance, l’efficience.



LA QUALITE VIE AU TRAVAIL :

Accompagnement de la démarche QVT avec un diagnostic sur l’environnement de travail, l’organisation et l’efficience pour le développement des personnes et de l'entreprise.



La CONCEPTION en Assistance à la maitrise d'ouvrage :

- Informatique : Analyse des besoins et des processus métier, compréhension des situations de travail, étude de l’existant, définition des spécificités fonctionnelles centrées sur les utilisateurs, vérification de l’utilité et l’utilisabilité.



- Architecture : Assistance à l’énonciation et la prise en compte des besoins et des spécificités des utilisateurs (besoins de surface, relations de proximité, les différents usages) pour les concepteurs. Co-conception de scénario d’implantation.





Mes compétences :

Facteurs Humains

Ergonomie

Organisation

Ergonome

Consultant

Santé

Formation

Prévention