André Mathurin NOMO NYEBE

Madame, Monsieur,

Vous recherchez un Ingénieur amélioration continue.

Diplômé du Mastère Spécialisé en Génie Industriel de l'INSA de Lyon et d'un MASTER en Ingénierie Mécanique-Energétique, j'ai une expérience de quatre ans en amélioration continue (Lean, Six SIGMA et Théorie des contraintes),en supply chain, en gestion de production et en mécanique.

Je parle couramment Anglais et Français et je suis disponible immédiatement et mobile en France entière et à l'étranger.





Mes compétences :

Lean