André MAURI

Expert dans l’organisation des domaines de Production Informatique

Organisation des modèles de production en mode insourcing ou outsourcing

Participation à l’élaboration de schéma directeur Informatique.

Définition d’une stratégie de la Production Informatique.

Organisation et animation de Forum Internationaux sur la Production Informatique.



Management d’équipes jusqu’à 800 personnes

Elaboration et gestion du budget et du P&L

Négociation clients et fournisseurs

Mise en œuvre de transformation et industrialisation dans le but d’optimiser le modèle de production

Mise en œuvre d’indicateurs permettant de veiller à la disponibilité du S.I et à l’optimisation budgétaire



Mes compétences :

ITIL

Production

Gestion de projet